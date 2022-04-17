Замглавы МИД Туркменистана принял участие в совещании с коллегами по региону

АШХАБАД, 17 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 апреля заместитель руководителя ведомства внешней политики Туркменистана Вепа Хаджиев принял участие в прошедшем в формате видеоконференции 8-м совещании министров иностранных дел Диалога «Центральная Азия + Япония».

Мероприятие было организовано с целью обсуждения практических аспектов дальнейшего развития сотрудничества стран ЦА с Японией в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, борьбы с пандемией и здравоохранения, цифровизации и технологий, реализации новых совместных проектов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"