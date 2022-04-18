ЮНИСЕФ

Туркменистан и ЮНИСЕФ осуществляют совместную работу по реализации национального плана по правам детей

АШХАБАД, 18 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабаде на минувшей неделе прошел семинар, посвященный оценке действий, принятых в рамках осуществления национального Плана действий по реализации прав ребенка в Туркменистане на 2018–2022 годы, организованный совместно Институтом государства и права и ЮНИСЕФ.

В семинаре приняли участие заместитель представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане Александр Нартеа и международный эксперт Десислава Илиева.

Результаты работы Плана оценивались с помощью проведения опроса среди детей и их родителей – всего своими мнениями о видении ситуации поделились более ста родителей и три десятка детей.

Принятый в 2018 году, План содержит в себе основные направления государственной политики в соответствии с требованиям Комитета ООН по правам ребенка.

ИП "ТУРКМЕНинформ"