Довлетджан Ягшимурадов

Боец смешанных единоборств Ягшимурадов одержал победу техническим нокаутом

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Известный в Туркменистане боец смешанных единоборств Довлетджан Ягшимурадов впервые в своей карьере стал чемпионом Bellator – MMA-промоушена, американской спортивной организации, проводящей бои по смешанным единоборствам. Контракт с Bellator Ягшимурадов подписал в конце 2020 года, но пока похвастаться победами не мог – два предыдущих боя в прошлом году, с Кори Андерсоном и Карлом Альбрехтсоном он проиграл.

Бой в рамках турнира Bellator-277 проходил 15 апреля на арене SAP-центр в Сан-Хосе (Калифорния). Соперником Ягшимурадова стал бразилец Рафаэль Карвальо. Победу Ягшимурадов одержал техническим нокаутом. Изначально предполагалось, что драться ему придется с другим соперником – американцем Тони Джонсоном, но тот снялся с соревнования из-за травмы.

Теперь в активе Довлетджана Ягшимурадова – 19 побед, 7 поражений и одна ничья. У Карвальо – 16 побед и 6 поражений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"