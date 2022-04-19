Президент Сердар Бердымухамедов

Президент Туркменистана поздравил с годовщиной установления дипотношений лидеров ряда государств

АШХАБАД, 18 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравления лидерам иностранных государств в честь 30-летия установления дипломатических отношений с этими странами.

Глава Туркменистана поздравил с годовщиной Президента Сирийской Арабский Республики Башара Аль-Асада, Президента Палестины Махмуда Аббаса, а также Генерал-губернатора Канады Мэри Саймон.

Со дня обретения независимости Туркменистан начал устанавливать дипломатические отношения практически со всеми суверенными государствами. С Сирией, Канадой и Палестиной дипотношения были установлены в апреле 1992 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"