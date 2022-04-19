здание СППТ

Завершилась выставка в честь 14-летия создания Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана

АШХАБАД, 19 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 апреля в Экспоцентре Торгово-промышленной палаты Туркменистана завершила работу очередная выставка Союза промышленников и предпринимателей страны.

Свои достижения представили более двухсот представителей отечественного промышленного сектора, выпускающие самые разнообразные товары народного потребления. Выставки СППТ проводятся ежегодно; основной их целью является не только демонстрация достижений отечественной промышленности, но и установление долговременных деловых контактов с местными и зарубежными партнерами. В ходе нынешней выставки представители деловых и промышленных кругов Туркменистана по онлайн-связи заключили 63 контракта с иностранными бизнесменами на общую сумму около 145 миллионов 399 тысяч долларов США.

Изначально предполагалось, что выставка, начавшаяся 12 апреля, продлится два дня, но посетивший мероприятие 13 апреля Президент Сердар Бердымухамедов распорядился продлить ее до начала следующей недели, в связи с большим интересом к ней посетителей.

Большую часть экспозиций на выставке представляли предприятия легкой, пищевой и химической промышленности, также достаточно широко был представлен сектор строительных и ремонтных материалов. В числе участников – компании «Берекетли», «Тязе ай», «Элин» (колбасные изделия и молочная продукция), «Хасар», «Парахат», «Талхан» (кондитерские изделия и выпечка), «Мивели улке», «Тер онум» (плодоовощная продукция), «Тач хил» (бытовая химия), «Махмал зип», «Йупекчи», «Толкун» (безалкогольные напитки), «Ак гая», «Ак хунджи» (строительные материалы), «Беглер йолы» (пластиковая тара, изделия из полипропилена), «Довлет гурлушык» (базальтовое волокно), «Чигилдем», «Белент акаба» (мебель для дома и офисов, газовые плиты).

Сферу услуг на выставке представляла сеть химчисток «Маям». Первый и пока единственный производитель электроники в стране – ХО «Айдын гиджелер» продемонстрировал сплит-системы, камеры видеонаблюдения, смарт-телевизоры, планшеты и ноутбуки, а также новинку – светофоры и автономные дорожные знаки.

За неделю выставку посетили тысячи гостей, для которых еще один ее участник – сервис «Онлайн-такси» организовал бесплатный развоз по домам на все время работы выставки.

ИП "ТУРКМЕНинформ"