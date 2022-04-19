Дети

Подарок детям-инвалидам от президентского Благотворительного фонда

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 19 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Группа детей-инвалидов Лебапского велаята получила в дар от Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова швейцарские слуховые аппараты «Phonak» и инвалидные коляски.

Благотворительный фонд имени экс-президента Туркменистана был создан в марте прошлого года по инициативе главы государства. За год существования из средств Фонда были оплачены десятки дорогостоящих операций для детей, нуждающихся в опеке. Также Фонд подарил этрапским больницам Лебапского велаята автомобили «скорой помощи».

ИП "ТУРКМЕНинформ"