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В музыкальных школах Туркменистана начались конкурсы юных исполнителей

АШХАБАД, 20 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Весна – традиционное время в творческой жизни Туркменистана для проведения музыкальных конкурсов. С 20 апреля во всех музыкальных школах страны стартуют региональные этапы конкурсов исполнителей на фортепиано, скрипке, аккордеоне, духовых, народных и национальных инструментах. В конкурсные программы включены произведения европейских и русских классиков, а также туркменских композиторов. Победители получают «путевки» на республиканский этап конкурса.

Также в конце апреля аналогичный конкурс пройдет среди студентов Туркменской национальной консерватории им. Маи Кулиевой. Кроме исполнительского, запланирован также композиторский конкурс, в нем примут участие студенты кафедры композиции главного музыкального вуза страны, а также все желающие, имеющие музыкальное образование и опыт в создании музыкальных произведений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"