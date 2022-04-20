вакцина от коронавируса

Прививки от COVID-19 в Туркменистане включили в список прививок по эпидемическим показаниям

АШХАБАД, 20 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Данное решение было принято и утверждено Министерством здравоохранения и медицинской промышленности страны. Понятие «эпидемические показания» предполагает необходимость проведения вакцинации среди населения в случае очередной вспышки заболевания (в отличии от прививок профилактических, которые делаются независимо от эпидемической обстановки). Наряду с коронавирусом в списке прививок по эпидемическим показаниям в Туркменистане значатся прививки от кори, полиомиелита, бешенства, чумы, вирусного гепатита А, брюшного тифа, сибирской язвы, паротита («свинки»), дифтерита и краснухи.

К профилактическим прививкам в Туркменистане относятся те, что делают детям в первые месяцы жизни – против туберкулеза, гепатита В, дифтерии и столбняка, пневмококковой инфекции, а также – для более взрослых категорий – АКДС и прививка против вируса папилломы человека.

Вакцину от коронавируса может получить каждый желающий, она не является обязательной и делается бесплатно.

ИП "ТУРКМЕНинформ"