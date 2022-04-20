Памятник ахалтекинцам

В Туркменистане проходят мероприятия в честь Дня ахалтекинского скакуна

АШХАБАД, 20 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Ежегодно в Туркменистане в последнее воскресенье апреля отмечается Праздник ахалтекинского скакуна. Проводятся разнообразные культурные мероприятия – выставки, концерты, творческие конкурсы, «конкурсы красоты» среди ахалтекинцев.

В эти дни в выставочной галерее Государственной академии художеств Туркменистана открылась выставка работ студентов и профессоров Академии, а также всех желающих продемонстрировать свое творчество, посвященная живописным воплощениям образа «небесных коней», как еще иногда называют ахалтекинцев.

В выставочных залах Академии представлено около 600 работ, выполненных в техниках живописи, графики, скульптуры и керамики, ковроделия.

В рамках выставки объявлен также творческий конкурс на лучшее изображение ахалтекинского скакуна. Работы, выставленные на конкурс, анонимны и лишь пронумерованы. Результаты конкурса будут обвялены ближе к концу месяца.

Также в честь праздника прошел концерт под открытым небом на территории Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса. Организовали его студенты Международного университета нефти и газа имени Ягшигелды Какаева, в том числе студенческий коллектив художественной самодеятельности при институте «Гара алтын» («Черное золото»).

ИП "ТУРКМЕНинформ"