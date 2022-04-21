Президент Туркменистана

В Туркменистане сменился министр торговли и внешнеэкономических связей

АШХАБАД, 21 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Сердар Бердымухамедов подписал указ об освобождении от занимаемой должности министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Оразмурата Гурбанназарова в связи с состоянием здоровья последнего.

На его место временно исполняющим обязанности глава государства назначил Бегенча Гочмоллаева, который все это время занимал пост замминистра.

О. Гурбанназаров до своего назначения на министерский пост занимал должности хякима Дашогузского велаята, посла Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах, заместителя Председателя Кабинета Министров.

ИП "ТУРКМЕНинформ"