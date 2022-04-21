Минздрав Туркменистана

Изучение коронавируса войдет в учебные программы медицинского университета

АШХАБАД, 21 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В основу сведений о коронавирусе, которые будут внедрены в учебные программы Туркменского государственного медицинского университета, войдут рекомендации ВОЗ по профилактике, диагностике и стратегии лечения COVID-19.

Методистам университета и специалистам Министерства здравоохранения Туркменистана поручено начать разработку учебных программ для факультетов медвуза.

Предполагается, что изучение студентами коронавируса начнется со следующего учебного года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"