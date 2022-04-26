Ашхабад-сити

Две иностранные компании готовы вложиться в строительство «Ашхабад-сити»

АШХАБАД, 22 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Партнеры-инвесторы мега-проекта «Ашхабад-Сити», компании NKY Architects & Engineers и ERG International UK LTD готовы вложить в строительство нового района столицы Туркменистана 1,5 миллиарда евро начальных инвестиций. Об этом было сказано в ходе переговоров между представителями этих компаний и Министерством строительства и архитектуры Туркменистана, состоявшихся в онлайн-формате 21 апреля.

В ходе переговоров представители компаний были ознакомлены с проектом строительства нового жилого и административного центра Ашхабада, возводить который планируется на северной окраине, на противоположном берегу Каракумского канала.

В инфраструктуру нового района войдут более ста многоэтажных жилых домов высотой от 18 до 35 этажей, Центр детского творчества, парк отдыха, административные здания, новое здание Туркменской национальной консерватории, детские сады и школы, Дом культуры и спорткомплекс со стадионом.