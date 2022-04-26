Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

Президент произвел серию назначений среди прокуроров этрапов

АШХАБАД, 23 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал ряд указов о назначениях прокуроров велаятов и этрапов.

Прокурором Тедженского этрапа стал младший советник юстиции Мередов Нурберды, сменивший на этом посту Гарягды Джумалыева.

Серьезные кадровые перестановки прошли в судебной системе Марыйского велаята. Так, прокурором города Мары стал советник юстиции Мамметаманов Довлетгелды вместо Мырадова Мырата; прокурором Огузханского этрапа — младший советник юстиции Аннасахатов Аширгелды, сменивший Чарыева Довлета; прокурором Каракумского этрапа назначен младший советник юстиции Артыков Батыр.

В Лебапском велаяте глава государства назначил на должность прокурора Дарганатинского этрапа советника юстиции Гурбангулыева Бегенча – в прошлом прокурора трапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята.

В Дашогузском велаяте произведены следующие назначения:

- прокурором этрапа имени Гурбансолтан эдже назначен советник юстиции Чарыев Сердар;

- прокурором Куняургенчского этрапа — юрист 1-го класса Атаев Мейлис;

- прокурором этрапа Рухубелент стал юрист 1-го класса Данатаров Рустем.

Также Президент Туркменистана подписал указ об освобождении от должности заместителя прокурора города Ашхабада младшего советника юстиции Атаева Пермана в связи с истечением срока полномочий.