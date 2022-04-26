Глава государства поздравил коневодов

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к коневодам страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!



Уважаемые коневоды!

Сердечно поздравляю вас с широко и торжественно отмечаемым в году, проходящем под девизом «Эпоха народа с Аркадагом», Нацио­нальным праздником туркменского скакуна! Желаю вам больших успехов в деле разведения являющихся гордостью народа туркменских скакунов и совершенствования искусства коневодства!

Соперничающие со скоростью ветра наши стремительные кони всегда занимали особое место в жизни туркмен. Наши «райские» скакуны, считающиеся элитой в мировой культуре коневодства, – национальное достояние и наследие туркменского народа. Являясь нашей национальной гордостью, чистокровные скакуны всегда были верными спутниками бесстрашных туркменских джигитов, а в трудные дни – сердечными друзьями. Благодаря своей красоте, неповторимым повадкам и чуткому нраву ахалтекинцы завоевали широкую известность во всём мире.

Уважаемые коневоды!

Счастливому туркменскому народу есть чем гордиться и чему радоваться. Туркменские скакуны, будучи одним из лучших творений в ряду нематериальных ценностей, всегда были гордостью нашего народа. Из-за красоты и мягкости характера ахалтекинцев называют «райскими» конями.

Вот почему эти стремительные кони стали бесценным достоянием туркменского народа. Сегодня слава этих скакунов разлетелась по миру, восхищая и поражая всех. Это о них сложены пословицы и поговорки: «Конь – крылья джигита», «Конь познается в состязании, мужчина – в бою», «Конь – друг джигита», «Встав поутру, вначале отца проведай, а затем – своего коня», ставшие с древних времён символом огромной любви и почитания коня туркменским народом.

Нашим государством созданы все условия для развития и вывода коневодства и конного спорта на мировой уровень. Создание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства со штаб-квартирой в турк­менской столице – городе Ашхабад – открывает широкие перспективы для наращивания международных связей, поддержания тесного сотрудничества в этой области с различными государствами мира.

Строительство в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в велаятах страны современных, отвечающих международным стандартам конноспортивных комп­лексов, учебных и научных центров создало благоприятные условия для организации на должном уровне благородного и самоотверженного труда туркменских коневодов.

Наряду с этим большое внимание уделяется и подготовке высококвалифицированных специалистов для отрасли коневодства. Создаются специальные учебные центры по подготовке мастеров-сейисов и наездников. Открытый манеж, предназначенный для организации соревнований по конкуру в Ашхабадском конноспортивном комплексе, придал мощный импульс развитию конного спорта в стране.

Коневоды Отчизны ведут большую работу по сохранности чистоты породы, улучшению экстерьера и планомерному увеличению поголовья ахалтекинских скакунов. Мы и далее продолжим работу по развитию коневодства и конного спорта, обмену в этом направлении взаимополезным опытом со странами мира и развитию эффективного международного сотрудничества. Государство будет оказывать всестороннюю поддержку в значительном улучшении жилищных и рабочих условий коневодов, в организации их деятельности на современном уровне.

Уважаемые коневоды!

Наши «райские» кони, за многие века взращённые и выпестованные предками на древней туркменской земле, ставшие общечеловеческим достоянием, считаются одними из самых элитных скакунов в мире. Отличаясь преданностью хозяину, красотой, резвостью, выносливос­тью, ахалтекинские скакуны – эти прекрасные создания – стали близким другом человека, крыльями народа, гордостью нации.

Отношения дружбы и преданности между человеком и конём отражены и в произведениях классической литературы. Наши предки видели в выпестованных ими скакунах исполнение своей мечты и прекрасный образец национальной селекции. Это говорит о том, что наш мужественный народ без коня не представлял себе жизни. Туркменские скакуны – это чудо нашей древней земли, украшение туркменского дома, бесценное национальное богатство.

Дорогие соотечественники!

Уважаемые коневоды!

Ещё раз от всего сердца поздравляю вас с широко и торжественно отмечаемым в нашей независимой нейтральной Отчизне Национальным праздником туркменского скакуна, праздником всемирно известных и прославленных «райских», «крылатых» коней!

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия, больших успехов в благородной работе по развитию и совершенствованию искусства туркмен­ского коневодства!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"