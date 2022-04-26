Президент Туркменистана

В Туркменистане помиловано более 500 заключенных

АШХАБАД, 25 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Указ о помиловании 514 граждан Туркменистана, осужденных к различным срокам лишения свободы. Акция милосердия приурочена к «Гадыр гиджеси» - «Ночи всемогущества», особого события для всех мусульман, когда, согласно поверьям, уходит всё зло и люди смогут очиститься от грехов в эту ночь.

В Туркменистане традиционно перед каждой «Ночью всемогущества» проводится акция по помилованию заключенных. В этом году «Гадыр гиджеси» в стране выпадает на 28 апреля, а праздник Ораза-байрам будет отмечаться 2 мая.