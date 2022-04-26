Ашхабад

Состоялась встреча экс-Президента Туркменистана с президентом Республики Татарстан

АШХАБАД, 25 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 апреля в Туркменистан с однодневным визитом прибыл глава Республики Татарстан РФ Рустам Минниханов.

В ходе пребывания в Ашхабаде высокий гость встретился с Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.

Темой встречи стало обсуждение подготовки к проведению в туркменской столице в мае Межпарламентского форума государств Центральной Азии и Российской Федерации.

Кроме того, Гурбангулы Бердымухамедов и Рустам Минниханов обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Туркменистаном и Татарстаном в экономической сфере. Как известно, Туркменистан давно и плодотворно сотрудничает с КАМАЗом: в страну поставлено более двух тысяч грузовиков КАМАЗ, в Ашхабаде имеется сервисный центр КАМАЗа, еще четыре строятся по всей стране; «Татнефть» продлила контракты и готова увеличить добычу туркменской нефти.

В ходе состоявшейся беседы Рустам Минниханов пригласил экс-главу Туркменистана посетить Татарстан для участия в праздновании 1100-летней годовщины принятия ислама на земле Волжской Булгарии и в XIII Международном экономическом саммите «Россия – исламский мир: Kazan Summit 2022».

В тот же день глава Татарстана был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

ИП "ТУРКМЕНинформ"