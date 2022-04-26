В Ашхабад прибыл новый посол Казахстана

АШХАБАД, 26 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 апреля глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим в Ашхабад для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Туркменистане Аскаром Тажибаевым.

В ходе встречи стороны рассмотрели ход реализации существующих договоренностей и обсудили вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"