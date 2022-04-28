Президент Туркменистана провел встречу с делегацией Китая

АШХАБАД, 27 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с прибывшим с визитом в Ашхабад во главе представительной делегации членом Государственного Совета, министром обороны Китайской Народной Республики Вэй Фэнхэ.

В ходе аудиенции стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в сферах политики, обеспечения безопасности, экономики и торговли, ТЭК, транспорта и связи и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"