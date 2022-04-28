ЮНИСЕФ

В Туркменистан прибыла новая партия вакцин для прививок от различных заболеваний

АШХАБАД, 28 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) направил в Туркменистан чартерный рейс с очередной партией вакцин для проведения плановой иммунизации населения от ряда заболеваний.

Среди прибывших препаратов – вакцины от туберкулеза, столбняка, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, а также тестовые системы для диагностики туберкулеза.

Структурные подразделения ООН регулярно отправляют в Туркменистан медицинские препараты и оборудование для борьбы с опасными заболеваниями. В этом году поступила партия таблеток и ампул дексаметазона – препарата для лечения тяжелых легочных инфекций, а также 193 тысячи тест-систем для ПЦР-диагностики COVID-19.

ИП "ТУРКМЕНинформ"