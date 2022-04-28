аэропорт в Керки

В расписание внутреннего авиасообщения добавлены новые рейсы

АШХАБАД, 28 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане в связи с ослаблением противоэпидемических ограничений обновилось расписание внутренних рейсов.

Авиакомпания «Туркменистан» добавила три новых рейса, которые будут выполняться по одному разу в неделю. Это рейсы «Дашогуз—Туркменбаши—Дашогуз», «Дашогуз—Мары—Дашогуз» и «Дашогуз—Туркменабат—Дашогуз». Новые рейсы начнут выполняться с 5 мая.

Расписание авиарейсов между Ашхабадом и другими городами осталось неизменным с февраля этого года. В среднем полеты осуществляются по одному рейсу в сутки туда и обратно, ежедневно или по нескольку раз в неделю.

ИП "ТУРКМЕНинформ"