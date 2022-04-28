памятник Махтумкули

Президент осмотрел строящийся в предгорьях памятник Махтумкули

АШХАБАД, 28 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В юго-западной части Ашхабада продолжается строительство 60-метрового монумента классику туркменской поэзии Махтумкули. 27 апреля с ходом строительных работ ознакомился Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Гигантская скульптура авторства Народного художника Туркменистана скульптора Серахса Бабаева располагается в предгорьях Копетдага, неподалеку от Тропы здоровья и Телебашней. Общая высота памятника составит более 80 метров, благодаря 25-метровому постаменту. На саму фигуру поэта ушло около тысячи тонн бронзы.

На прилегающей площади в 41 га раскинулась парковая зона с фонтанами, газонами и цветниками, а также лавочками и беседками для отдыхающих.

Ознакомившись с ходом работ и представленными образцами фонарей освещения, а также эскизами некоторых декоративных элементов паркового комплекса, Президент Сердар Бердымухамедов дал ряд конкретных указаний ответственным лицам по поводу сроков завершения строительства, озеленения прилегающей территории и последующего контроля за поддержанием памятника в надлежащем порядке.

ИП "ТУРКМЕНинформ"