Ташкент

Министр промышленности Туркменистана совершил рабочую поездку в Ташкент

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 апреля министр промышленности и строительного производства Туркменистана Баймурат Аннамаммедов посетил Ташкент, где встретился с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым.

Темой встречи стаи вопросы туркмено-узбекского сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также промышленной кооперации

Участники встречи отметили, что за последние четыре года товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном вырос в среднем в 5 раз, даже с учетом снижения показателей из-за пандемии. Тем не менее, имеется потенциал для ещё большего наращивания масштабов партнерства в торговле и реализации подписанных ранее торговых контрактов.

В планах по интенсификации сотрудничества обозначены шаги по созданию совместных предприятий по выпуску готовой продукции, а также проведение взаимных визитов для обмена опытом в области продовольственной безопасности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"