Блочный лук

«Стрелы Робин Гуда»: в столице прошли соревнования по стрельбе из лука

АШХАБАД, 29 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабаде завершилось первенство города по стрельбе из лука, организованное Национальной федерацией стрельбы из лука Туркменистана и Главным управлением спорта и молодёжной политики Ашхабада.

Состязания проходили в Спорткомплексе зимних видов спорта, стрельба велась с дистанции 18 метров из классических и блочных луков (блочный, в отличии от знакомого всем классического лука, отличается наличием небольших колесиков по краям, которые помогают лучшему натяжению тетивы и увеличивают скорость полета стрел).

В стрельбе из классического лука в категории старше 21 года среди мужчин победителем стал Агаджан Гуллашов, а среди девушек – Огулсурай Какышева. В возрасте 18-20 лет первое место досталось Гурбану Гурбанову, а среди спортсменов 16-17 лет наиболее меткой оказалась Оразгозель Мередова.

В более младших возрастных категориях на пьедестал почета поднялись Эзизмухаммет Сахедов (14-15 лет), а также Энайы Рейимова и Алимухаммет Досов (до лет 13 включительно).

Лучшим стрелком из блочного лука признан Георгий Агияров, на втором и третьем местах – Фахраддин Ишчанов и Джемал Розмырадова, соответственно.

Всего в чемпионате приняли участие 76 спортсменов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"