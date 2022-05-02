Новый посол Израиля прибыла в Ашхабад

АШХАБАД, 29 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 апреля руководитель ведомства иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял копии верительных грамот у вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль Бет-Иден Кайт.

В ходе встречи министр и посол рассмотрели актуальные вопросы туркмено-израильского сотрудничества и углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

С октября 2017 года по январь 2020 года послом Израиля в Ашхабаде являлся Моше Камхи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"