Вакцина

«Неделя иммунизации» в Лебапе

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 30 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Последняя неделя апреля в Туркменистане проходила под знаком «Недели иммунизации европейского региона Всемирной организации здравоохранения».

К мероприятиям в рамках «Недели» присоединились также медицинские учреждения Лебапского велаята. Большое значение в этих мероприятиях отводилось просвещению населения и повышению уровня их медицинской грамотности. Врачи разъясняли важность проведения плановой вакцинации для детей с первых дней жизни, будущих матерей, а также иммунизации взрослого населения от сезонных штаммов гриппа и COVID-19.

Для интересующихся были организованы «горячие» телефонные линии и пункты получения необходимых профилактических прививок. Одновременно в велаяте, как и по всей стране, продолжается вакцинация населения от коронавируса.

ИП "ТУРКМЕНинформ"