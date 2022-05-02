ЮНФПА

ЮНФПА содействует реализации ряда гуманитарных проектов в Туркменистане

АШХАБАД, 30 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 апреля министр финансов и экономики Туркменистана Мухамметгельды Сердаров встретился с новым страновым директором Фонда в области народонаселения ООН (ЮНФПА) Олафом Ронни Линдстромом.

Темой состоявшейся беседы стали вопросы сотрудничества между Туркменистаном и структурным подразделением ООН в контексте реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).

О. Линдстром высоко оценил работу Министерства финансов Туркменистана в реализации пунктов ЦУР, особенно касающихся охраны здоровья населения. Кроме того, по его словам, в настоящее время ведется разработка Соглашения о финансировании на 2023-2025 годы в области репродуктивного здоровья.

Также в ходе встречи стороны обсудили ход реализации таких проектов ЮНФПА, как обеспечение всенародного доступа к высококачественной медицинской помощи, проект Госкомстата «Информация о малообеспеченных слоях населения для устойчивого развития», поддержка Госпрограммы по молодежной политике в стране на 2021-25 годы, а также проект Министерства спорта и молодежной политики совместно с Институтом государства, права и демократии по улучшению участия молодёжи в обеспечении гендерного равенства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"