Делегация МИД Туркменистана посетила ОАЭ

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 апреля делегация ведомства внешней политики Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым отправилась с визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Программа поездки включала проведение встреч и переговоров с официальными лицами ОАЭ по вопросам развития двустороннего сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, науки, образования и культуры, здравоохранения, инвестиций, банков и финансов и других.

В частности, делегация провела встречи с заместителем председателя Кабинета Министров Объединенных Арабских Эмиратов, министром по президентским делам шейхом Мансуром бин Зайед Аль-Нахайяном и министром иностранных дел и международного сотрудничества шейхом Абдуллой бин Зайед Аль Нахайяном.

ИП "ТУРКМЕНинформ"