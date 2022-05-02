Математическая виртуальная олимпиада

Ученики столичных школ продемонстрировали отличные знания математики

АШХАБАД, 1 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Туркменские школьники стали участниками виртуальной Международной математической олимпиады I-EMC 2022 «Comodo Math» в Индонезии, где продемонстрировали отличные знания в данной дисциплине. Обладателями первого места стали ученики столичной школы №24 Гульнязик Аманова и Султанбай Матниязов, а также Эмир-Хан Ахмедов из школы №1.

В той же 24-й школе обучаются Нурмурат Аширов и Айдогды Ханбаев, занявшие второе место на олимпиаде. Еще один обладатель серебряной медали – учащийся Ашхабадской международной школы Трипатий Атарв.

На третьем месте – ученик школы №21 Мерген Гайипов и учащиеся школы №26 Бахар Ниязмедова и Ровшен Шамедов.

Поощрительных призов удостоились ученики 66-й ашхабадской школы Эзиз Бежев и Мухамметнияз Касымов.