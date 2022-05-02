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Поздравление Президента Туркменистана по случаю священного праздника
02.05.2022 11:53

АШХАБАД, 2 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился с поздравлениями к гражданам страны и соотечественникам по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза.

В обращении говорится:

"Мой родной народ!
Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас со священным Ораза байрамы – праздником, вобравшим идеалы гуманизма и добронравия! Убежден, что посвященные Ораза байрамы содержательные мероприятия приумножат чувство любви туркменистанцев к независимой нейт­ральной Отчизне, со скоростью резвого скакуна устремленной в году «Эпоха народа с Аркадагом» к новым высотам прогресса!

В значении и традициях Ораза байрамы – одного из древнейших праздников человечества – отражены наши высокие гуманистические принципы, духовно-нравственные ценности и верования, которые на протяжении тысячелетий совершенствовались сообразно богатому жизненному опыту туркменского народа и обрели достойное продолжение, передаваясь от поколения к поколению. Поэтому Ораза байрамы занимает особое место в национальном календаре как праздник, способствующий укреплению нашего
единства.

Туркменский народ, веруя во Всемогущего Аллаха, будучи привержен высоким принципам добронравия, дружбы и братства, глубоко почитает месяц Ораза как время телесного и духовного очищения и благословенную Gadyr gijesi – Ночь милосердия и добродетели. Как и во все времена, следуя духовным традициям, в священный месяц Ораза соб­людались посты, а также совершались молитвы в столичной мечети «Hezreti Omar», мечети Гурбангулы Хаджи в Марыйском велаяте и в головных мечетях Балканского, Дашогузского и Лебапского велаятов. Следуя канонам ниспосланного Великим Аллахом священного Корана, были совершены джума-намазы и тарава-намазы, прочитаны аят-товиры и молитвы о благополучии и процветании Отчизны, приумножении ее авторитета в мире. Руководствуясь объединяющими и сплачивающими поколения благородными принципами – поминать добром усопших, соблюдать поминальные обряды, мы почитаем светлую память великих личностей, которые внесли достойный вклад в развитие родного Отечества, укрепление основ мирной и благополучной жизни.

В городе Ашхабад, центрах Ахалского, Балканского, Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов, этрапах и поселках, в современных селах Ораза байрамы отмечается широко и торжественно, в каждой семье возносятся благочестивые молитвы. Эти события, символизирующие величие эры Возрождения новой эпохи могущественного государства, приумножают единство нашего народа, который самоотверженно трудится во имя процветания Отчизны, а также воспитывают подрастающее поколение в духе гуманизма и патриотизма, воодушевляя на новые достижения и свершения.

Дорогие соотечественники!

Материально-духовные ценности, принципы и верования наших предков, внесших огромный вклад в обогащение общечеловеческой культуры, являются нашим национальным достоянием, обес­печивающим гармоничное развитие туркменского общества. Это неиссякаемое богатство нации, сближающее души и сердца, вдохновляющее на созидательный труд, воспитывающее в обществе, в каждой семье и личности великую гордость и гуманизм, играет важную роль в деле упрочения мира на планете и дружбы между народами, обеспечения светлого будущего всего человечества. В данном контексте мы придаем особое значение обеспечению гармоничного развития независимого Отечества посредством содержательного обогащения, популяризации в мире благородных принципов, духовных и светских воззрений наших предков, уделявших большое внимание физической, духовной и нравственной чистоте, а также созидательного потенциала нашего народа.

В новую эпоху, опираясь на неиссякаемую силу и самоотверженный труд родного народа, благородные принципы наших мужественных предков по достижению физического, духовного и нравственного совершенства, мы проводим целевую работу, направленную на дальнейшее развитие суверенного государства, повышение уровня жизни населения, достижение экономических успехов во всех сферах. Для каждого из нас – высокая честь внести достойный вклад в ознаменование каждого дня, месяца и года эры Возрождения новой эпохи могущественного государства великими победами и успехами во имя счастья, благополучия, процветания, приумножения славы любимой Отчизны и родного
народа.

Мой родной народ!
Дорогие соотечественники!

Еще раз от всей души поздравляю вас со священным Ораза байрамы!

Да примет Всевышний в священный месяц Ораза совершенные обряды, данные садака-агзачары и прочитанные молебны аят-товир в память об усопших, молитвы и пожелания о благополучии независимого нейтрального Оте­чества, счастливой и мирной жизни всего человечества!

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья и семейного благополучия!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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