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Внешэкономбанк Туркменистана и Международная Исламская Корпорация заключили соглашение

АШХАБАД, 4 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана совместно с Международной Исламской Корпорацией по финансированию торговли намерен поддержать экспортно-ориентированные проекты частного сектора экономики, для чего объявил конкурс для валютного финансирования.

Банк принимает заявки от отечественных производителей экспортной продукции на получение валютных средств за счет фондов Международной Исламской Корпорации. Важнейшим условием получения валюты является закупка материалов и сырья только у производителей или их официальных дилеров, с дальнейшим обязательным экспортом произведенной продукции. Максимальная сумма кредита – 5 миллионов долларов, на два года с даты использования средств.

ИП "ТУРКМЕНинформ"