Сердар Бердымухамедов пообщался с главой Исламской Республики Иран

Сердар Бердымухамедов пообщался с главой Исламской Республики Иран04.05.2022 12:46
|Президент Туркменистана
АШХАБАД, 4 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 3 мая провел телефонный разговор с Президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси.
Разговор состоялся по инициативе иранского лидера.
В ходе беседы главы двух государств поздравили друг друга с праздником окончания мусульманского поста Ид аль-Фитр или Ораза-байрам.
Далее стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества и мерам по его дальнейшему укреплению.
Одним из главных пунктов туркмено-иранского партнерства стороны обозначили культурно-гуманитарный обмен, а также спорт и образование.
Президенты Туркменистана и Ирана также рассмотрели некоторые вопросы региональной и глобальной безопасности, представляющие взаимный интерес.
ИП "ТУРКМЕНинформ"