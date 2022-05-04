Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов пообщался с главой Исламской Республики Иран

АШХАБАД, 4 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 3 мая провел телефонный разговор с Президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси.

Разговор состоялся по инициативе иранского лидера.

В ходе беседы главы двух государств поздравили друг друга с праздником окончания мусульманского поста Ид аль-Фитр или Ораза-байрам.

Далее стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества и мерам по его дальнейшему укреплению.

Одним из главных пунктов туркмено-иранского партнерства стороны обозначили культурно-гуманитарный обмен, а также спорт и образование.

Президенты Туркменистана и Ирана также рассмотрели некоторые вопросы региональной и глобальной безопасности, представляющие взаимный интерес.

ИП "ТУРКМЕНинформ"