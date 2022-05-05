Ущелье в Копетдаге

Туркменистан стал участником международного экологического конгресса

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Туркменистан, в режиме видеоконференции, принял участие в стартовавшем 2 мая в Республике Корея XV Всемирном лесном конгрессе на уровне министерств.

В мероприятии принимают участие руководители отраслевых ведомств из 144 стран и международных организаций, представители дипломатических миссий, научных сообществ.

Представлявший Туркменистан министр сельского хозяйства страны Алланур Алтыев выступил на пленарном совещании «Встреча на высоком уровне между Кореей и ЦА», в котором принимали участие главы сельхозминистерств стран Центральноазиатского региона, а также глава южнокорейской лесной службы Чой Бёнгам.

В своей речи А. Алтыев рассказал о мерах по внедрению принципов «зеленой экономики» в Туркменистане, мероприятиях в рамках так называемой «зеленой дипломатии» и работе по обеспечению охраны природы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"