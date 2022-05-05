Евросоюз

Итоги визита спецпредставителя ЕС в Ашхабад

АШХАБАД, 5 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистан с рабочим визитом прибыла Специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакала.

4 мая представитель ЕС была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. В ходе беседы глава государства и Т. Хакала обсудили итоги реализации ряда проектов в сферах законодательства, сельского и водного хозяйства, информационных технологий, экологии и борьбе с изменением климата, а также обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества между Туркменистаном и Евросоюзом по другим направлениям.

В тот же день прошла встреча Спецпредставителя ЕС с руководителями обеих палат парламента Туркменистана. Темой состоявшегося разговора стали вопросы взаимодействия между Меджлисом и Европарламентом в рамках Совместного комитета «Европейский союз – Туркменистан».

ИП "ТУРКМЕНинформ"