Глава Туркменистана аккредитовал нового посла Казахстана

АШХАБАД, 6 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана Аскаром Тажибаевым.

В ходе аудиенции посол вручил главе государства свои верительные грамоты, а также состоялось обсуждение ключевых вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

С августа 2019 по март 2022 года послом РК в Ашхабаде являлся Еркебулан Сапиев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"