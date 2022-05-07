Министерство внутренних дел

В Туркменистане решили всерьез взяться за коррупцию в сфере торговли

АШХАБАД, 7 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Генеральный прокурор Батыр Атдаев в ходе очередного заседания правительства озвучил информацию о вскрывшихся по итогам проверок многочисленных фактах хищений и взяток в учреждениях потребсоюза столицы, Безмеина и других населенных пунктах Ахалского велаята.

В ходе проверок были задержаны сотрудники торговли и высокопоставленные чиновники, занимавшиеся махинациями по перепродаже продуктов первой необходимости, в первую очередь, муки и масла. В результате преступных действий эти продукты было практически невозможно приобрести в государственных магазинах по фиксированной цене.

Суд задержанных за хищения был скор – все получили длительные сроки, от 8 до 20 лет лишения свободы. Так, к 20 годам были приговорены председатель потребсоюза Ахалского велаята Р. Дурдыназаров, председатель Безмеинского потребительского союза Р. Бяшимов, директор Безмеинского хозрасчётного рынка Г. Бабаев и бывший директор склада Безмеинского потребсоюза М. Абдуллаев. 15 лет лишения свободы получил контролер Безмеинского рынка Х. Аширов.

На 8 лет отправились за решетку начальник отдела торговли потребсоюза Ахалского велаята Ч. Атдаев, работники Безмеинского потребительского союза М. Гошунов, продавец магазина №1 потребсоюза Б. Захиров, директор магазина №3 Ы. Мередов, директор магазина №4 Я. Сейдалыев, экспедитор Безмеинского потребсоюза Ы. Захыров, а также граждане А. Сахетмырадов, Б. Атаев и Р. Чопанов.

Имущество и денежные средства, нажитые преступным путем будут изъяты в пользу государства, а борьба с коррупцией будет продолжена, для чего глава государства Сердар Бердымухамедов поручил начать работу по совершенствованию соответствующих законодательных актов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"