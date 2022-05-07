Театр в Ашхабаде

Противоэпидемические ограничения постепенно снимаются

АШХАБАД, 7 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане продолжается ослабление карантинных мер. Открылись и уже приняли первых зрителей театры и концертные залы, постепенно возобновили работу рынки и торговые центры, открылись мечети и церкви, а в расписание авиасообщений между велаятами добавились новые рейсы.

С 25 мая полеты между городами страны будут восстановлены в полном объеме (в настоящее время рейсы возобновлены частично, выполняется в среднем по одному рейсу в сутки между столицей и другими городами); началась подготовка к летнему сезону отелей и санаториев Национальной туристической зоны «Аваза», для чего, по поручению Президента Сердара Бердымухамедова, будут организованы дополнительные рейсы до Туркменбаши из Ашхабада и других городов.

Из международных рейсов в скором времени возобновятся полеты во Франкфурт и Дубаи (точная дата пока не известна). Рейсы будут осуществляться по одному разу в неделю, как и до 2020 года.

Ослабляется масочный режим: с 1 июня маски необходимо будет носить только в помещениях и общественном транспорте (в настоящее время появляться без масок нельзя нигде, как в общественных местах, так и просто на улицах).

Параллельно в стране продолжает вакцинация от коронавируса; большая часть населения получила по три прививки – две основных и одну бустерную дозы. Прививки абсолютно бесплатны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"