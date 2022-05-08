Большой Балхан

Биоразнообразие Большого Балхана будет охраняться государством

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 8 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Горный хребет Большой Балхан в Балканском велаяте в рамках реализации Национальной лесной программы планируется включить в список особо охраняемых природных территорий Туркменистана. Животный и растительный мир этих мест уникален и требует особого внимания для сохранения его в первозданном виде.

Большой Балхан представляет собой редкое геологическое образование – горный хребет, находящийся посреди пустыни и не связанный с какой-либо другой горной системой.

Из-за изолированности и своего местонахождения посреди Каракумов животный мир Балхана беднее, чем в горах Копетдага, и больше напоминает пустынный. Зато хребет отличается богатством флоры и разнообразием рельефа.

Самая высокая точка, гора Арлан высотой 1880 метров над уровнем океана, особо популярна у туркменских альпинистов. Особенно славится Большой Балхан своими зарослями арчи и дикого барбариса, который местные жители с удовольствием собирают.

ИП "ТУРКМЕНинформ"