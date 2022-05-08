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Вице-премьер Гылыджов получил строгий выговор от Президента Туркменистана

АШХАБАД, 8 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". В связи с выявленными серьезными недостатками и фактами хищений в сфере торговли недовольство Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова вызвала деятельность вице-премьера Чары Гылыджова, курирующего торговлю и экономику.

За ослабление контроля над вверенными ему структурами и допущение проявлений масштабной коррупции и спекуляций глава государства объявил Ч. Гылыджову строгий выговор с последним предупреждением.

Ранее Генеральный прокурор Батыр Атдаев представил отчет об итогах расследований деятельности предприятий потребительского союза Безмеина и других населенных пунктов Ахалского велаята. Согласно проверкам, были выявлены многочисленные факты хищений продуктов первой необходимости, в первую очередь, растительного масла и муки, которые из государственных магазинов перепродавались в частные по завышенным ценам. Ответственные за хищения должностные лица получили разные сроки заключения, от 8 до 20 лет лишения свободы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"