Поздравление Президента

АШХАБАД, 9 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к ветеранам, гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю Дня Победы.

В обращении говорится:

"Мой родной народ!



Уважаемые ветераны войны!



Сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов! День Победы – праздник, напоминающий человечеству о необходимости жить в мире, дружбе, солидарности, воспитывающий в поколениях высокие чувства патриотизма и гуманизма. Вот почему в году «Эпоха народа с Аркадагом» мы отмечаем День Победы проведением общественно-политических и музыкальных мероприятий, воспитывающих любовь к Родине, мужество и вдохновляющих на великие дела.



У мемориального комплекса «Halk hakydasy» в столице независимого нейтрального Туркменистана – городе Ашхабад, у памятников во всех городах и сёлах страны мы почтим память наших отважных соотечественников, мужественно перенёсших вместе с представителями братских народов эти тяжёлые испытания. Проведём выставки и конференции, памятные встречи с дорогими ветеранами войны, умудрёнными жизненным опытом старейшинами страны, вносящими огромный вклад в патриотическое, трудовое и нравственное воспитание подрастающего поколения, вручим им памятные подарки в благодарность за дарованную нам мирную жизнь.



1941–1945 годы были самыми трагическими в истории человечества. В результате захватнической, грабительской и безжалостной политики фашизма миллионы людей стали жертвами этой страшной войны. В рвущие сердца и души тревожные годы семьи разлучились с отцами и матерями, сыновьями и дочерями, братьями и сёстрами. С лица земли были стёрты города и сёла, нанесён непоправимый урон мирной жизни, развитию мировой экономики, науки и образования, культуры и искусства. Туркменский народ вместе с представителями других братских народов вёл непримиримую борьбу с этой безжалостной тиранией. Во имя мирной и счастливой жизни будущих поколений наши мужественные соотечественники проявляли на полях сражений невероятную отвагу, бесстрашие, тем самым являя высокий пример беззаветного служения Отечеству. Многие из них удостоились высокого звания Героя, были награждены орденами и медалями. В страшные военные годы жители Туркменистана – женщины, старики, дети – круглые сутки трудились с огромной верой в победу, безграничной любовью к жизни, своей Родине, тем самым приближая Великую Победу. Туркменские женщины, ни минуты не колеблясь, сдали в Фонд обороны многочисленные драгоценные украшения, проявив в это тяжёлое время приверженность тысячелетним традициям народа – гуманности, милосердию, патриотизму, высокой духовности.



В целях дальнейшего укрепления связи времён и поколений имена туркменистанцев, отдавших жизни ради мирного и счастливого будущего нынешнего и последующих поколений народов всего мира, увековечены в книге «Hatyra». Имена же соотечественников, прошедших через всю войну и вернувшихся домой, занесены в книгу «Şöhrat».



Героизм наших мужественных отцов и дедов является образцовой школой самоотверженного служения священной Отчизне, родному народу и всему человечеству. И потому страдания и муки суровых военных лет, нанесённый ими урон, героические страницы истории этого периода никогда не будут забыты! Герои, явившие пример мужества и отваги в беспрецедентных сражениях 1941–1945 годов, будут вечно живы в наших сердцах и удостоены вечной славы и почёта!



Уважаемые ветераны войны!



Сила и мужество родного народа, его созидательный и вдохновенный труд, мудрые наставления старшего поколения, воспитывающего у молодых чувства патриотизма, гуманности, милосердия, благородства, их богатый жизненный опыт выступают незыблемой основой нашего единства и сплочённости. Приумножать мировую славу и авторитет нашей страны – священный долг каждого из нас. Это – наказ почтенных ветеранов, призывающих всем сердцем проникнуться святостью Отчизны, защищать её честь и суверенитет, наше единство и сплочённость, быть благородным, добросовестным, трудолюбивым, учиться, познавать, созидать в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства во имя Отечества и родного народа.



Мой родной народ!



Уважаемые ветераны войны!



Ещё раз от всего сердца поздравляю вас с праздником Победы, завоёванной в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов!



Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья, благополучной жизни и успехов!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"