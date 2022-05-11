"Бессмертный полк"

В столице Туркменистана прошло шествие «Бессмертного полка»

АШХАБАД, 10 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 мая в туркмено-российской школе им. А.С. Пушкина прошла очередная акция «Бессмертный полк» в честь Дня Победы. Инициатором и организатором мероприятия выступило Посольство Российской Федерации в Туркменистане.

В шествии приняло участие несколько десятков человек, пришедших почтить память павших в Великой Отечественной войне и рассказать о подвиге и вкладе в победу своих дедов и прадедов. Процессия участников прошла в торжественном марше вокруг здания школы.

«Бессмертный полк» в Туркменистане традиционно проводится на территории туркмено-российской школы с 2015 года. В нем принимают участие ученики школы и их родители, педагоги, а также все желающие.

ИП "ТУРКМЕНинформ"