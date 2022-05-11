Соболезнования народу Кубы

АШХАБАД, 10 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Президенту Республики Куба Мигелю Марио Диас-Канель Бермудесу.

В послании выражались соболезнования в связи с гибелью множества людей в результате взрыва газа в отеле «Саратога» города Гавана.

Глава государства передал слова сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"