Футбол

Четыре команды поборются за обладание Кубком столицы по футболу

АШХАБАД, 11 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 мая в Туркменистане стартовал Кубок Ашхабада по футболу, в котором принимают участие четыре столичных команды – «Ашхабад», «Алтын Асыр», «Ахал-2» и «Копетдаг».

Матчи буду проходить на стадионе «Ашхабад» и в спорткомплексе в Безмеине. Соревнования проводятся по круговой системе: каждая из команд играет по два матча, по итогам которых две лучших команды выходят в финал, чтобы побороться за Кубок, а две другие разыграют третье место.

ИП "ТУРКМЕНинформ"