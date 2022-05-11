Глава Туркменистана аккредитовал посла Израиля

АШХАБАД, 11 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль Бет-Иден Кайт.

В ходе аудиенции посол вручила главе государства свои верительные грамоты, а также состоялось обсуждение ключевых вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран по всем приоритетным направлениям.

Бет-Иден Кайт прибыла в Туркменистан для вступления в должность в конце апреля. С октября 2017 года по январь 2020 года послом Израиля в Ашхабаде являлся Моше Камхи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"