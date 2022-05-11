Туркменистан посетил глава ведомства экономики Азербайджана

АШХАБАД, 11 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане посетил с визитом министр экономики Азербайджанской Республики Джаббаров Микаил Чингиз оглы, прибывший в Ашхабад во главе представительной делегации.

10 мая он был принят Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и провел встречу с Президентом Сердар Бердымухамедовым.

Целью визита явилось обсуждение вопросов развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, транспорта и связи, по линии парламента.

ИП "ТУРКМЕНинформ"