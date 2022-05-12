ЮНЕСКО предлагает туркменским ученым попытать удачу в получении гранта на исследование наследия Шелкового пути

ЮНЕСКО предлагает туркменским ученым попытать удачу в получении гранта на исследование наследия Шелкового пути12.05.2022 12:17
|ЮНЕСКО
НОВОСТИ В МИРЕ, 12 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Молодые туркменские ученые в возрасте до 35 лет приглашаются принять участие в конкурсе на получение гранта от ЮНЕСКО «Шелковый путь» для изучения гуманитарного наследия великого караванного пути древности.
Заявки на исследования принимаются по следующим направлениям:
- наследие Шелкового пути и современные проблемы;
- торговля и экономика;
- музыка и искусство;
- язык и литература;
- наука и технологии;
- традиционные игры и виды спорта;
- традиционные ноу-хау;
- религия и духовность.
Также возможно принятие заявки на собственную, заявленную соискателем тему. Подать их необходимо до 31 мая этого года.
Оценивать заявки и предложения будет группа из девяти специалистов в различных отраслях.