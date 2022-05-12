ЮНЕСКО

ЮНЕСКО предлагает туркменским ученым попытать удачу в получении гранта на исследование наследия Шелкового пути

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Молодые туркменские ученые в возрасте до 35 лет приглашаются принять участие в конкурсе на получение гранта от ЮНЕСКО «Шелковый путь» для изучения гуманитарного наследия великого караванного пути древности.

Заявки на исследования принимаются по следующим направлениям:

- наследие Шелкового пути и современные проблемы;

- торговля и экономика;

- музыка и искусство;

- язык и литература;

- наука и технологии;

- традиционные игры и виды спорта;

- традиционные ноу-хау;

- религия и духовность.

Также возможно принятие заявки на собственную, заявленную соискателем тему. Подать их необходимо до 31 мая этого года.

Оценивать заявки и предложения будет группа из девяти специалистов в различных отраслях.