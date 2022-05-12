Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов избран главой НОК Туркменистана

АШХАБАД, 12 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Глава Туркменистана возглавит Национальный олимпийский комитет Туркменистана – такое решение было принято в ходе заседания Генеральной ассамблеи НОК 10 мая, специального посвященного выбору руководителя организации.

Президент Сердар Бердымухамедов сменит на этом посту своего отца, экс-главу государства Гурбангулы Бердымухамедова, занимавшего эту должность с февраля 2007 года.

Сердар Бердымухамедов, обладатель звания «Заслуженный тренер Туркменистана», внес большой вклад в развитие олимпийского движения в стране. Он принимал самое активное участие в организации V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, ралли «Амуль – Хазар», чемпионате мира по тяжелой атлетике 2018 года, а также в организации подготовки туркменских спортсменов-олимпийцев, выступавших на Олипиаде-2021 в Пекине.

ИП "ТУРКМЕНинформ"