Валентина Матвиенко

В Ашхабаде с трехдневным визитом находится Валентина Матвиенко.

АШХАБАД, 12 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистан с официальным визитом прибыла Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

В поездке главу Совета Федерации сопровождают заместители Председателя СФ Г. Карелова и К. Косачев, председатель Комитета СФ по международным делам Г. Карасин, председатель комитета по науке, образованию и культуре Л. Гумерова, председатель комитета по социальной политике И. Святенко и первый заместитель председателя комитета по международным делам В. Джабаров.

В ходе пребывания в туркменской столице Валентина Матвиенко примет участие в Межпарламентском форуме государств Центральной Азии и России и в пленарном заседании «Диалога женщин», а также проведет встречи с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Председателем Меджлиса Милли Генгеша Гульшат Маммедовой.

В рамках культурной программы, подготовленной для высокой гостьи, глава Совета Федерации также посетит историко-культурные достопримечательности. Визит делегации Совета Федерации продлится с 11 по 13 мая.

Валентина Матвиенко удостоена звания «Почетный гражданин Ашхабада».