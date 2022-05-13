Валентина Матвиенко и Гурбангулы Бердымухамедов

Валентина Матвиенко награждена орденом Туркменистана «За вклад в развитие сотрудничества»

АШХАБАД, 13 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 мая в Ашхабаде состоялся Межпарламентский форум стран Центральной Азии и России, участие в котором приняла глава Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

В ходе форума Валентина Матвиенко была удостоена ордена Туркменистана «За вклад в развитие сотрудничества». Награду вручал Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В своем выступлении на форуме Валентина Матвиенко особо подчеркнула, что Россия заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с Туркменистаном по ключевым направлениям, а также в вопросах обеспечения безопасности в регионе.

Также в рамках форума Валентина Матвиенко и глава Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поставили свои подписи под Соглашением о межпарламентском сотрудничестве.

Ранее ордена Туркменистана «За вклад в развитие сотрудничества» были удостоены Президент России Владимир Путин и глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

ИП "ТУРКМЕНинформ"