Валентина Матвиенко награждена орденом Туркменистана «За вклад в развитие сотрудничества»13.05.2022 11:41
|Валентина Матвиенко и Гурбангулы Бердымухамедов
АШХАБАД, 13 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 мая в Ашхабаде состоялся Межпарламентский форум стран Центральной Азии и России, участие в котором приняла глава Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.
В ходе форума Валентина Матвиенко была удостоена ордена Туркменистана «За вклад в развитие сотрудничества». Награду вручал Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
В своем выступлении на форуме Валентина Матвиенко особо подчеркнула, что Россия заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с Туркменистаном по ключевым направлениям, а также в вопросах обеспечения безопасности в регионе.
Также в рамках форума Валентина Матвиенко и глава Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поставили свои подписи под Соглашением о межпарламентском сотрудничестве.
Ранее ордена Туркменистана «За вклад в развитие сотрудничества» были удостоены Президент России Владимир Путин и глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
ИП "ТУРКМЕНинформ"