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В Ашхабад прибыл глава парламента Кыргызстана

АШХАБАД, 13 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 мая в столицу Туркменистана прибыл спикер парламента Республики Киргизия Талант Мамытов, чтобы принять участие в проходящем в Ашхабаде 1-м межпарламентском форуме стран Центральной Азии и Российской Федерации.

С этой же целью в Ашхабаде собрались руководители парламентов центральноазиатских государств, а также Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

В ходе визита в Туркменистан глава кыргызского парламента проведет серию переговоров с участниками форума, а также с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, главой Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и спикером Гульшат Маммедовой.

ИП "ТУРКМЕНинформ"