чемпионат по гольфу

Итоги столичного первенства по гольфу

АШХАБАД, 14 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабаде состоялся чемпионат столицы по гольфу среди детей и молодежи до 20 лет.

Состязания проходили на специально оборудованном поле для гольфа в 70 гектаров, расположенном в окрестностях пятизвездочного отеля «Йылдыз».

Среди самых юных гольфистов в возрасте от10 до 11 лет лучшие результаты продемонстрировала Элина Беликова, на втором месте Сулейман Чарыев, на третьем - Ахмет Аннаев и Ресул Аулов.

В категории 11-13 лет первое место занял Ровшен Гурбангельдыев, на втором месте Ислам Гурбанниязов, а на третьем также двое спортсменов – Сулейман Овездурдыев и Азим Таганов.

До 16 лет три призовых места распределились следующим образом: победитель – Довлетмурат Айдашев, на втором и третьем – Тимур Аллаяров и Азим Мухаммедов соответственно.

В самой старшей возрастной категории, от 16 до 20 лет самой меткой оказалась ученица Туркмено-российской школы им. А.С.Пушкина Лейли Чарыева. Серебряной награды удостоилась Лейли Машаева, замкнула тройку призеров Гульнабат Непесова.

ИП "ТУРКМЕНинформ"